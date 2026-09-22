इधर खत्म हुई प्रेम चोपड़ा की शादी, उधर मौत के मुंह से बचे साले राजेंद्र नाथ, मनोज कुमार बोले थे- विलेन को बहन देने का लगा सदमा

पिता के सख्त खिलाफ होने के बावजूद अपनी जिद के चलते प्रेम चोपड़ा ने फिल्मी दुनिया में नाम कमाने का सपना लेकर मुंबई का रुख कर लिया था। कई महीने संघर्षों में बीते। इसके बाद एक मौका मिला। मौका बड़ा नहीं था। 'तांगेवाली' (1955) को लाइसेंस देने वाले इंस्पेक्टर का छोटा सा रोल था। रोल छोटा था, इससे बड़ी बात थी कि शुरुआत हो रही थी। लेकिन, यह शुरुआत होकर ठहर गई थी। आगे कोई काम नहीं था। पिता ने शिमला बुला लिया। प्रेम शिमला आ तो गए, लेकिन फिल्मों में काम करने का जुनून नहीं छूटा। 1960 में और ज्यादा मजबूत इरादों के साथ एक बार फिर उन्होंने बंबई (मुंबई) वापसी कर ली। इस बार संघर्ष और लंबा चला।