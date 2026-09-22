रानी मुखर्जी की मां के निधन से टूटा परिवार, कृष्णा मुखर्जी को याद कर सेलेब्स ने जताया दुख

कृष्णा मुखर्जी के निधन के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग रानी और उनके परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं। एक यूजर ने अयान मुखर्जी के पिता के निधन और अब रानी की मां के निधन का जिक्र करते हुए दुख जाहिर किया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इस कमेंट के आगे का संदर्भ स्पष्ट नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों और फैंस की संवेदनाएं इस वक्त रानी मुखर्जी और उनके परिवार के साथ हैं।