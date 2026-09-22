रानी मुखर्जी की मां के निधन से टूटा परिवार, कृष्णा मुखर्जी को याद कर सेलेब्स ने जताया दुख

रानी मुखर्जी की मां को आखिरी विदाई देने पहुंचे बॉलीवुड सितारे (सोर्स: Instagram-instantbollywood/@AlwaysBollywood)
Krishna Mukerji Funeral: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी के निधन से परिवार और करीबियों के बीच शोक का माहौल है। 75 साल की उम्र में कृष्णा मुखर्जी के निधन की खबर सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। करण जौहर, अनिल कपूर और आलिया भट्ट समेत कई सेलेब्स ने रानी और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई।
कृष्णा मुखर्जी के अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे। करण जौहर और अनिल कपूर को रानी मुखर्जी की मां के अंतिम संस्कार में शामिल होते हुए देखा गया। आलिया भट्ट भी कृष्णा मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचीं।
रानी मुखर्जी के परिवार के लिए यह बेहद भावुक समय है। कृष्णा मुखर्जी अपनी बेटी के बेहद करीब थीं और रानी के फिल्मी करियर में भी उनका खास योगदान रहा है।
कृष्णा मुखर्जी का सिनेमा से पुराना रिश्ता रहा है। वह हिंदी और बंगाली फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग कर चुकी थीं। बेटी रानी के अभिनय करियर को लेकर भी वह हमेशा चर्चा में रही हैं।
रानी मुखर्जी ने ‘गुलाम’, ‘कुछ कुछ होता है’, ‘साथिया’, ‘हम तुम’ और ‘ब्लैक’ जैसी फिल्मों में काम करके हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। लंबे करियर के दौरान उन्होंने कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए और बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों में अपनी जगह बनाई।
कृष्णा मुखर्जी के निधन के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग रानी और उनके परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं। एक यूजर ने अयान मुखर्जी के पिता के निधन और अब रानी की मां के निधन का जिक्र करते हुए दुख जाहिर किया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इस कमेंट के आगे का संदर्भ स्पष्ट नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों और फैंस की संवेदनाएं इस वक्त रानी मुखर्जी और उनके परिवार के साथ हैं।
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