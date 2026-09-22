जमुई हैरेसमेंट केस पर भड़कीं आयशा खान, बोलीं- ‘हैरसमेंट को कल्चर के पीछे छिपाना बंद करें’

Bihar Harassment Case: बिहार के जमुई में 10वीं कक्षा की छात्रा और उसके नाबालिग दोस्त के साथ हैरेसमेंट का मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक्ट्रेस आयशा खान ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई है। उन्होंने वायरल हुए वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे “बहुत बुरा और बहुत घिनौना” बताया और पीड़ितों को दोष देने वाली सोच पर सवाल उठाए।