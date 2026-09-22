पीछे से फोटो लेने वाले पैपराजी से बोलीं मानुषी छिल्लर, ‘बैक शॉट्स डिलीट कर दो’

पैपराजी पर जान्हवी कपूर भी साध चुकी हैं निशाना। एक्टेस ने एक पॉडकास्ट में कहा कि कैमरे के सामने आना उनके पेशे का हिस्सा जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी एंगल से तस्वीरें लेना उचित हो जाता है। उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि कलाकार जब किसी खास तरह की ड्रेस पहनकर बाहर निकलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी भी तरह की तस्वीरों के लिए तैयार हैं। इस तरह की गतिविधियां कलाकारों के आत्मसम्मान को प्रभावित करती हैं।