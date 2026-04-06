बॉडी पार्ट को जूम करके फोटो लेने पर जान्हवी कपूर का फूटा गुस्सा, एक्ट्रेस बोलीं- इसमें मेरी सहमति नहीं

जाह्नवी कपूर ने राज शमानी के साथ पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा कि उन्होंने हाल ही में कुछ फोटोग्राफर्स से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की और उन्हें अपनी असहजता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कैमरे के सामने आना उनके पेशे का हिस्सा जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी एंगल से तस्वीरें लेना उचित हो जाता है। अभिनेत्री का मानना है कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ कलाकारों को असहज करती हैं बल्कि ये मीडिया की पेशेवर छवि पर भी सवाल खड़े करती हैं।