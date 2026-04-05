क्या था दिव्या भारती की मौत और ‘रूम नंबर 503’ का खौफनाक कनेक्शन? 32 साल बाद भी अनसुलझी ये गुत्थी

Divya Bharti Unsolved Death Mystery: 34 साल पहले आया 'सात समुन्द्र पार मैं तेरे पीछे-पीछे…' गाना, आज भी पुराना नहीं हुआ है और ना ही पुरानी हुई इस गाने को अमर बनाने वाली अभिनेत्री दिव्या भारती की यादें। 32 साल पहले बॉलीवुड की यंगेस्ट सुपरस्टार दिव्या भारती ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। जब वो अपनी सफलता के चरम पर थीं तभी उनकी मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया था। मुंबई के वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट की पांचवीं मंजिल से गिरकर 19 साल की दिव्या की जान चली गई थी। लोगों के मन में तब भी और आज भी यही सवाल है कि क्या ये सिर्फ और दुर्घटना थी या सोची समझी साजिश? उस रात ऐसा क्या हुआ था कि दिव्या भारती ने इतनी ऊंचाई से कूदकर जान दे दी थी? इसी बीच जानिए उस खौफनाक रात से जुड़े अनसुलझे सवाल जिनके जवाब 32 साल बाद भी नहीं मिल पाए हैं।