शाहरुख क्यों नहीं बने थे ‘महाबली हनुमान’? रोल छोड़ने की वजह ने फैंस को किया शॉक

इस पर टोनी ने सुझाव दिया था कि इस सुपरहीरो का सामान्य रूप दिखे, लेकिन युद्ध के समय उसकी शक्तियां जागृत हों और उसकी पूंछ प्रकट हो, लेकिन शाहरुख ने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। इस पर उन्होंने हंसते हुए बताया कि उस समय उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, जिससे वे इस बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट को संभाल नहीं सकते थे। साथ ही, उन्होंने मजाक में कहा कि यदि टोनी ने उन्हें कोई ऐसा रोल दिया होता जिसमें बोलना न पड़ता, तो शायद वे इस फिल्म में काम करते।