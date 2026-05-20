PM मोदी और मेलोनी का वीडियो देख खुद को नहीं रोक पाईं प्रियंका चोपड़ा और भूमि पेडनेकर, रिएक्शन ने बढ़ाई हलचल

"मेलोडी" शब्द पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर मोदी और मेलोनी के लिए यूज होने वाला एक फेमस "शिप नेम" बन गया है और दोनों नेताओं की दोस्ताना बॉन्डिंग को लोग काफी पसंद करते हैं। यही वजह है कि जब भी दोनों साथ नजर आते हैं, उनकी तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो जाते हैं। बता दें, मेलोनी ने मोदी के साथ एक सेल्फी भी शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, “रोम में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त!” इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं की दोस्ती को लेकर चर्चा और तेज हो गई।