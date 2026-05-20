गुस्से में रणबीर कपूर को तालाब में फेंकने वाले थे सलमान खान, बाद में घड़ी देकर मांगी माफी!

लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। शाहरुख खान उठे और ऋतिक की तरफ बढ़े। ऋतिक भी उनकी तरफ चले। दोनों मिले और शाहरुख ने ऋतिक को जोर से गले लगा लिया। एक-दूसरे से खुलकर नमस्ते हुई और शाहरुख ने ऋतिक की दिल खोलकर तारीफ की। पूरे रेस्टोरेंट ने राहत की सांस ली। ये और भी मजेदार है कि जिस दौर में मीडिया इन दोनों की दुश्मनी की खबरें थी, ठीक उसी दौर में शाहरुख खान और ऋतिक रोशन करण जौहर की सुपरहिट फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में एक साथ पर्दे पर नजर आए।