83 के अमिताभ बच्चन हुए थे हॉस्पिटल में भर्ती, अब लौटे घर, शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

जो लोग अमिताभ बच्चन के इतिहास से वाकिफ हैं, वह जानते हैं कि बिग बी पिछले कई दशकों से पेट से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। साल 1982 में फिल्म 'कुली' की शूटिंग के दौरान सह-कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट सीन फिल्माते वक्त अमिताभ बच्चन एक जानलेवा हादसे का शिकार हो गए थे। उस वक्त उनके पेट में गंभीर चोट आई थी, जिसके चलते वे कई दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। माना जाता है कि उस पुराने हादसे की वजह से उनके पेट में अंदरूनी जटिलताएं आज भी बनी हुई हैं, जिसके लिए उन्हें समय-समय पर डॉक्टरों की सलाह और बड़ी सर्जरियों से गुजरना पड़ता है।