सैफ अली खान ने पहली शादी और अमृता सिंह पर तोड़ी चुप्पी, जिंदगी की ‘सबसे बुरी सलाह’ को किया याद

Saif Ali Khan Amrita Singh marriage secrets: बॉलीवुड के 'नवाब' सैफ अली खान और अमृता सिंह की लव स्टोरी और फिर उनका तलाक आज भी बी-टाउन की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। साल 1991 में जब सैफ इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब खुद से 12 साल बड़ी सुपरस्टार अमृता सिंह पर उनका दिल आ गया था। दोनों ने दुनिया की परवाह किए बिना गुपचुप शादी रचा ली थी। लेकिन शादी के 13 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। ऐसे में सैफ ने अपनी नई सीरीज के प्रमोशन के दौरान अपने करियर के शुरुआती दिनों और पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। उन्होंने अमृता सिंह पर भी बात की है।