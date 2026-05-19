सलमान खान के अपार्टमेंट में घुसा ‘जहरीला’ मेहमान, सांप को देखते ही फूले हाथ-पांव, जानें फिर क्या हुआ!

दिलचस्प बात यह है कि बीते कुछ समय से सलमान खान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अकेलेपन को लेकर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद उनके फैंस काफी चिंतित हो गए थे। बाद में अभिनेता ने खुद सफाई देते हुए कहा था कि वो बिल्कुल ठीक हैं और सिर्फ ‘मी टाइम’ की बात कर रहे थे। अब उनके घर के बाहर सांप मिलने की घटना ने लोगों की चिंता फिर बढ़ा दी है।