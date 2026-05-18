NEET-UG: क्रिकेटर तिलक वर्मा संग जुड़ा नाम तो भड़कीं श्रीलीला की मां, बोलीं- परीक्षा की तैयारी कर रहीं एक्ट्रेस

Sreeleela Dating Tilak Varma Rumours: साउथ सिनेमा की ग्लैमरस अभिनेत्री श्रीलीला दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर उनका नाम भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा के साथ जोड़ा जा रहा था। वायरल वीडियो और इंटरनेट पर चल रही चर्चाओं के बाद फैंस ये मान बैठे थे कि दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर अभिनेत्री की मां ने चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा खुलासा कर दिया है।