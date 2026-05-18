सस्पेंस और थ्रिल की बाप है 2 घंटे 21 मिनट की ये फिल्म, बजट से 8 गुना ज्यादा की कमाई

करीब 25 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। यही नहीं, फिल्म को विदेशों में भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। खासतौर पर चीन में रिलीज होने के बाद फिल्म ने नई पहचान बना ली। वहां इसका अलग नाम रखा गया और स्पेशल स्क्रीनिंग में ही फिल्म ने करोड़ों की कमाई कर डाली। विदेशी दर्शकों ने भी इसकी कहानी और इमोशनल ट्विस्ट की खूब तारीफ की।