2024 की भयानक घटना को याद कर सिहर गईं रवीना टंडन, दो साल बाद किया खौफनाक खुलासा

Raveena Tandon On 2024 Mob Incident: बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि साल 2024 में हुआ वो डरावना हादसा है, जिसे याद कर आज भी अभिनेत्री सिहर उठती हैं। हाल ही में 'ई-टाइम्स' को दिए एक इंटरव्यू में रवीना ने उस घटना के बारे में खुलकर बात की, जब उनके घर के बाहर अचानक गुस्साई भीड़ जमा हो गई थी और हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन्हें खुद एक घुसपैठिए को पकड़कर घर से बाहर निकालना पड़ा। रवीना ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।