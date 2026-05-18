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Karuppu Box Office Collection: सिर्फ तीन दिन में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई सूर्या और तृषा कृष्णन की ‘करुप्पु’, रच दिया इतिहास!

Karuppu Worldwide Box Office Collection: साउथ सुपरस्टार सूर्या और तृषा की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है।ृ

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मुंबई

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Himanshu Soni

May 18, 2026

Karuppu Worldwide Box Office Collection

Karuppu Worldwide Box Office Collection (सोर्स- एक्स)

Karuppu Worldwide Box Office Collection: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार सूर्या और तृषा कृष्णन की जोड़ी इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। 15 मई को रिलीज हुई फिल्म ‘करुप्पु’ ने शुरुआती तीन दिनों में जिस तरह की कमाई की है, उसने ट्रेड एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया है।

रिलीज से पहले फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतनी तेजी से 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर लेगी। फिल्म को भले ही समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली हो, लेकिन दर्शकों ने इसे भरपूर प्यार दिया है। फिल्म ने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है, चलिए जानते हैं।

पहले दिन से ही दिखा फिल्म का दम (Karuppu Worldwide Box Office Collection)

सूर्या की फिल्मों को लेकर फैंस में हमेशा अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। ‘करुप्पु’ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रिलीज के पहले दिन ही थिएटरों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिलीं। फिल्म ने ओपनिंग डे पर शानदार कमाई करते हुए ये संकेत दे दिया था कि आने वाले दिनों में इसका कलेक्शन और बढ़ सकता है। फिल्म ने पहले दिन 15.50 करोड़ की कमाई की थी।

दूसरे दिन भी फिल्म की रफ्तार कम नहीं हुई। फिल्म ने भारतीय बाजार में 24.20 करोड़ का कलेक्शन किया। वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया पर बढ़ती चर्चा का सीधा फायदा फिल्म को मिला। खास बात यह रही कि फैमिली ऑडियंस के साथ-साथ युवाओं ने भी फिल्म को खूब पसंद किया।

तीसरे दिन वीकेंड पर आई जबरदस्त उछाल

रविवार का दिन फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। तीसरे दिन ‘करुप्पु’ की कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिला और फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 28.35 करोड़ का आंकड़ा दर्ज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने सिर्फ तीन दिनों में दुनियाभर में 120 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। यही वजह है कि अब इसे 2026 की सबसे तेज रफ्तार फिल्मों में गिना जा रहा है। फिलहाल तीन दिनों में भारतीय बाजार में फिल्म ने 68 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

तमिल वर्जन के अलावा तेलुगु भाषा में भी फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। कई जगहों पर अतिरिक्त शो तक बढ़ाने पड़े। ट्रेड जानकारों का मानना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो फिल्म जल्द ही 200 करोड़ क्लब में भी शामिल हो सकती है।

सूर्या और तृषा की जोड़ी ने जीता दिल

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत सूर्या और तृषा कृष्णन की केमिस्ट्री को माना जा रहा है। लंबे समय बाद दोनों सितारों को एक साथ बड़े पर्दे पर देखकर फैंस काफी उत्साहित नजर आए। एक्शन, इमोशन और ड्रामा से भरपूर इस फिल्म में दोनों कलाकारों की एक्टिंग की भी काफी तारीफ हो रही है।

सूर्या ने अपने दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह साउथ सिनेमा के सबसे भरोसेमंद सितारों में से एक हैं। वहीं तृषा ने भी अपने किरदार में गहराई लाकर दर्शकों का दिल जीत लिया।

बड़े बजट की फिल्म पर अब सबकी नजर

बताया जा रहा है कि फिल्म का बजट करीब 130 से 140 करोड़ रुपये के बीच है। हालांकि मेकर्स की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जिस तेजी से फिल्म कमाई कर रही है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि यह जल्द ही अपना पूरा बजट निकाल लेगी।

फिल्म में सूर्या और तृषा के अलावा कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। एक्शन और इमोशनल कहानी के मेल ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में बड़ी भूमिका निभाई है।

सोशल मीडिया पर भी छाया ‘करुप्पु’ का क्रेज

फिल्म रिलीज के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही है। फैंस फिल्म के डायलॉग, एक्शन सीक्वेंस और गानों के वीडियो शेयर कर रहे हैं। कई लोगों ने इसे सूर्या के करियर की सबसे दमदार फिल्मों में से एक बताया है।

अब सबकी नजर सोमवार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर टिकी है। अगर वीकडे में भी फिल्म मजबूत पकड़ बनाए रखती है तो ‘करुप्पु’ 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हो सकती है।

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Published on:

18 May 2026 10:49 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Karuppu Box Office Collection: सिर्फ तीन दिन में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई सूर्या और तृषा कृष्णन की ‘करुप्पु’, रच दिया इतिहास!

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