Karuppu Box Office Collection: सिर्फ तीन दिन में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई सूर्या और तृषा कृष्णन की ‘करुप्पु’, रच दिया इतिहास!

रविवार का दिन फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। तीसरे दिन ‘करुप्पु’ की कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिला और फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 28.35 करोड़ का आंकड़ा दर्ज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने सिर्फ तीन दिनों में दुनियाभर में 120 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। यही वजह है कि अब इसे 2026 की सबसे तेज रफ्तार फिल्मों में गिना जा रहा है। फिलहाल तीन दिनों में भारतीय बाजार में फिल्म ने 68 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।