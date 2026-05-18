कौन है छाया वोरा? जिनका लोगों ने उड़ाया खूब मजाक, ‘ ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ में निभाई थी अहम भूमिका

Gangubai Kathiawadi Alia Bhatt mother: मनोरंजन जगत में कब किसकी किस्मत बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी ही एक मिसाल हैं दिग्गज अभिनेत्री छाया वोरा। साल 1986 में गुजराती थिएटर से अपने अभिनय सफर की शुरुआत करने वाली छाया ने टीवी और नाटकों में करीब आठ साल काम करने के बाद घरेलू वजहों से एक्टिंग से पूरी तरह दूरी बना ली थी। लेकिन पूरे 13 साल के बाद उन्होंने इंडस्ट्री में जो वापसी की, उसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। 'मित्रों' फिल्म से दोबारा शुरुआत कर संजय लीला भंसाली की 'गंगूबाई काठियावाड़ी' तक का सफर तय करने वाली छाया वोरा जल्द ही अक्षय कुमार की मच-अवेटेड हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' में दूल्हे की दादी के किरदार में नजर आने वाली हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी जिंदगी के उस सच से पर्दा हटाया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है।