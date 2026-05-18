60 की उम्र में सलमान खान को सताने लगा अकेलापन? शर्टलेस तस्वीर शेयर करते हुए बोले- कोई साथ नहीं रहना चाहता

हाल ही में सलमान खान ने अपनी एक शर्टलेस तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीर में वो बेहद फिट और दमदार अंदाज में नजर आए। 60 साल की उम्र में भी उनके सिक्स पैक एब्स देखकर फैंस हैरान रह गए। पसीने से भीगी बॉडी और वर्कआउट के बाद का उनका लुक इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगा। लेकिन इस फोटो से ज्यादा लोगों का ध्यान उनके कैप्शन ने खींच लिया।