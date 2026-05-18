तमिल प्रोड्यूसर के राजन ने नदी में कूदकर दी जान, 85 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

उनके निधन की खबर सामने आते ही कई सितारों ने सोशल मीडिया पर दुख जाहिर किया। अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि फिल्म इंडस्ट्री ने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटता था। वहीं अभिनेता विशाल ने कहा कि उन्हें इस खबर पर यकीन ही नहीं हो रहा। अभिनेता आर शरत कुमार ने भी इसे तमिल फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी क्षति बताया।