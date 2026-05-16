NEET Paper Leak: ऋतिक मिश्रा की मौत पर रो पड़े खान सर, बोले- छात्रों की पूरी जिंदगी दांव पर

खान सर ने इस पूरे मामले को केवल परीक्षा विवाद नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि लाखों बच्चे दिन-रात मेहनत करते हैं, परिवार कर्ज लेकर कोचिंग करवाते हैं और ऐसे में जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान छात्रों का होता है। उन्होंने कहा, 'ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, बच्चों की पूरी जिंदगी होती है।'