‘धुरंधर 2’ के पाकिस्तान में आते ही टूट पड़े लोग, Netflix पर नंबर 1 हो रही ट्रेंड, OTT प्लेटफॉर्म हुआ क्रैश

एक वायरल वीडियो में पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर माविया उमेर फारूकी फिल्म को लेकर लोगों की दीवानगी का जिक्र करती दिखाई दीं। उन्होंने बताया कि वहां लोग रात 12 बजे का इंतजार कर रहे थे ताकि फिल्म रिलीज होते ही तुरंत उसे देख सकें। वीडियो सामने आने के बाद भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि धुरंधर 2 पाकिस्तान में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।