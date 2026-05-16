‘धुरंधर 2’ के पाकिस्तान में आते ही टूट पड़े लोग, Netflix पर नंबर 1 हो रही ट्रेंड, OTT प्लेटफॉर्म हुआ क्रैश

Dhurandhar 2 OTT (सोर्स- एक्स)
Dhurandhar 2 OTT: इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक हर तरफ सिर्फ एक ही फिल्म की चर्चा हो रही है और वो है 'धुरंधर द रिवेंज'। भारत में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज पहले से ही देखने को मिल रहा था, लेकिन अब पड़ोसी देश पाकिस्तान से आई खबरों ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है।
दावा किया जा रहा है कि जिस फिल्म को वहां बैन कर दिया गया था, उसी के दूसरे पार्ट को देखने के लिए लोग इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म तक ठप पड़ गया।
आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म का दूसरा भाग लंबे इंतजार के बाद ओटीटी पर रिलीज हुआ। जैसे ही रात में फिल्म स्ट्रीम हुई, वैसे ही सोशल मीडिया पर इसके चर्चे शुरू हो गए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। कई यूजर्स ने दावा किया कि फिल्म ऑनलाइन आते ही लोग एक साथ उसे देखने पहुंच गए, जिसके चलते नेटफ्लिक्स का सर्वर धीमा पड़ गया।
हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और पोस्ट्स ने इस चर्चा को और तेज कर दिया। कई पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स भी इस बारे में खुलकर बात करते नजर आए।
एक वायरल वीडियो में पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर माविया उमेर फारूकी फिल्म को लेकर लोगों की दीवानगी का जिक्र करती दिखाई दीं। उन्होंने बताया कि वहां लोग रात 12 बजे का इंतजार कर रहे थे ताकि फिल्म रिलीज होते ही तुरंत उसे देख सकें। वीडियो सामने आने के बाद भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि धुरंधर 2 पाकिस्तान में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में पाकिस्तान के इंटरनेट सिस्टम पर तंज कसा, तो कुछ ने कहा कि फिल्म को लेकर वहां की जनता की एक्साइटमेंट देखने लायक है। सोशल मीडिया पर मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई।
आदित्य धर की ये फिल्म शुरुआत से ही विवादों में रही है। बताया जाता है कि फिल्म की कहानी और कुछ सीन को लेकर पाकिस्तान समेत कई देशों में आपत्ति जताई गई थी। यही वजह रही कि वहां इसे रिलीज की अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन बैन होने के बावजूद लोगों की दिलचस्पी कम नहीं हुई।
फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। दर्शक सोशल मीडिया पर उनके अभिनय की तारीफ कर रहे हैं। वहीं फिल्म के एक्शन और बैकग्राउंड स्कोर को भी पसंद किया जा रहा है।
फिल्म के फैंस लंबे समय से इसके डिजिटल रिलीज का इंतजार कर रहे थे। थिएटर रिलीज के बाद अब इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया है। खबरों के मुताबिक फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर पहले रखा गया था, जिसके बाद इसे ऑनलाइन दर्शकों के लिए उपलब्ध कराया गया।
दिलचस्प बात ये है कि फिल्म से जुड़े कलाकार और टीम भी सोशल मीडिया पर दर्शकों के रिएक्शन पर नजर बनाए हुए हैं। वायरल वीडियो पर फिल्म से जुड़े कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली, जिससे चर्चा और तेज हो गई।
आज के दौर में फिल्मों की लोकप्रियता सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रह गई है। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म ने फिल्मों को नई पहचान दी है। ‘धुरंधर’ का मामला भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, जहां बैन और विवाद के बावजूद फिल्म को देखने की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है।अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह फिल्म व्यूअरशिप और लोकप्रियता के कितने नए रिकॉर्ड बनाती है।
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