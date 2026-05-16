मल्लिका शेरावत का डीप कट ब्लाउज देख Cannes में हुआ था हंगामा, 20 साल बाद बोलीं अभिनेत्री- तब लोगों ने कहा ये तो हदें पार

Mallika Sherawat Cannes Bold Look: बॉलीवुड की सबसे बेबाक और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली मल्लिका शेरावत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी कोई नई फिल्म नहीं, बल्कि 20 साल पुरानी याद है, जिसने उस दौर में पूरे देश में हलचल मचा दी थी। साल 2005 में जब मल्लिका ने पहली बार कान्स फिल्म फेस्टिवल में कदम रखा था, तब उनके लुक और ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर जबरदस्त चर्चा हुई थी। अब अभिनेत्री ने उसी पल को याद करते हुए बताया कि उस समय लोगों ने उनके पहनावे को बहुत ज्यादा बोल्ड बताया था, लेकिन आज वही चीजें आम हो चुकी हैं।