Pati Patni Aur Wo Do: बॉलीवुड अभिनेत्रियों पर भारी पड़ी पंजाबी एक्ट्रेस वामिका गब्बी, नैया पार लगाने अकेले निकल पड़े आयुष्मान खुराना

Pati Patni Aur Wo Do Movie Review: आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'पति, पत्नी और वो दो' ने आज सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। फिल्म एक फैमिली कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है जिसमें एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर का चक्कर दिखाया गया है। पत्नी का अपने पति पर शक और उसके आगे उलझती जा रही कहानी, बस यही है इस फिल्म का लेखा-जोखा। हालांकि यहां हम बात करते हैं फिल्म के दो ऐसे स्टार्स की जो पूरी तरह फिल्म में छा जाते हैं।