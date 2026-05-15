पूजा बेदी ने मुस्लिम पति को लेकर तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों 2 बच्चों के बाद भी लिया तलाक?

जोस अल्लुकास से बातचीत से पूजा बेदी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी शादी जो 1994 में एक मुस्लिम व्यक्ति (फरहान) से की थी उसे लेकर बयान दिया। उन्होंने उस दौर को याद करते हुए कहा कि तब आज जैसा हंगामा या 'हिंदू-मुस्लिम' वाली भावना नहीं थी। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, "आज जो माहौल है, वह देखना दुखद है। जब मैं बड़ी हो रही थी, तब देश सही मायनों में सेक्युलर था और वहां लोकतंत्र की सच्ची झलक दिखती थी।" उन्होंने यह भी शेयर किया कि उनके ससुराल वाले काफी पारंपरिक थे, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि शादी के बाद एक्टिंग जारी रखना शायद उन्हें असहज कर देगा।