‘धुरंधर 2’ की OTT रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, T-Series को 50 लाख रुपये जमा कराने का आदेश, जानें पूरा मामला

Delhi Highcourt On Dhurandhar 2 OTT Release: रणवीर सिंह और आदित्य धर की चर्चित फिल्म ‘धुरंधरः द रिवेंज’ एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। इस बार वजह फिल्म की कहानी या एक्शन नहीं बल्कि उससे जुड़ा कॉपीराइट विवाद है। दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म की OTT रिलीज रोकने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने फिल्म को राहत देते हुए इसकी रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने टी-सीरीज को 50 लाख रुपए जमा करने का आदेश जरूर दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।