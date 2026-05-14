14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

वायरल ‘Didi Go’ विवाद पर उषा उथुप ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘मुझे बेवजह विवादों में न घसीटें’

Usha Uthup Didi Go Controversy: दिग्गज पॉप सिंगर उषा उथुप ने ममता बनर्जी की हार का जश्न मनाने के दावों वाली वायरल पोस्ट 'दीदी गो' गाने के दावों पर अब रिएक्शन दिया है और कहा है कि वो ये गाना पिछले 25 सालों से गए रही हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

May 14, 2026

Usha Uthup Didi Go Controversy

उषा उथुप का बयान वायरल। (फोटो सोर्स: singerushauthup and PTI)

Usha Uthup Didi Go Controversy: दिग्गज गायिका उषा उथुप ने अपने पुराने गीत "दीदी गो" परफॉरमेंस को ममता बनर्जी से जुड़े राजनीतिक विवाद से जोड़ने वाले वायरल दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। आखिरकार उस वायरल थ्रेड पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने साफ किया कि ये वीडियो पुराना है, और ये गीत 25 सालों से ज्यादा समय से गाया जा रहा है, और वो हमेशा से कोलकाता में ही रही हैं।

25 साल पुराना मशहूर गाना 'दीदी' (Usha Uthup Didi Go Controversy)

उषा उथुप ने हाल ही में एक परफॉरमेंस के दौरान अपना 25 साल पुराना मशहूर सिंगल 'दीदी' गाया था, जो अल्जीरियाई संगीतकार खालिद के इसी नाम के हिट गाने से प्रेरित था, और अब जब कि ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस इस महीने की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हार गई है तो इसको उनकी हार के जश्न के रूप में वायरल किया जा रहा है।

वायरल पोस्ट के मुताबिक, दावा किया गया कि टीएमसी सरकार के समय उषा उथुप मुंबई शिफ्ट हो गई थीं, क्योंकि पिछली बंगाल सरकार उनसे कथित तौर पर पैसे मांग रही थी। लेकिन अब उषा उथुप ने इस सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि वायरल हो रहा वीडियो पुराना है। उन्होंने यह भी कहा कि वो कभी कोलकाता से मुंबई नहीं आईं।

उषा उथुप ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की पोस्ट

पोस्ट में लिखा था, "प्रिय मित्रों और संगीत प्रेमियों… ट्विटर और व्हाट्सएप पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसके बारे में मैं बस इतना कहना चाहती हूं: कृपया मुझे उन विवादों में बेवजह न घसीटें जिनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मैं विवादित गीत 25 सालों से अधिक समय से गा रहीं हूं। मैंने कभी कोलकाता नहीं छोड़ा और न ही मैं मुंबई नहीं गई। मैं हमेशा से यहीं हूं।"

इसके साथ ही उषा उथुप ने कैप्शन में विवाद पर बात करते हुए लिखा, “उस पोस्ट में कही गई कई बातें गलत और भ्रामक हैं। विवादित गीत एक बंगाली गीत है, जिसे कई साल पहले बनाया गया था और ये एक अरबी धुन से प्रेरित है। मैं इसे दो दशकों से अधिक समय से गा रही हूं।”

मैं 1976 से कोलकाता में रह रही हूं

उषा उथुप ने बताया, "मैं यह बताना चाहूंगी कि मैं 1976 से कोलकाता में रह रही हूं और तब से मैं कोलकाता छोड़कर कभी मुंबई नहीं गई। कोलकाता हमेशा से मेरा घर रहा है, और मैं इस शहर और यहां के लोगों के प्रति अपार प्रेम के साथ यहीं रहती और काम करती हूं।"

उन्होंने अपने पोस्ट के आखिर में लिखा, "उस पोस्ट में फैलाई जा रहीं चीजें, कमेंट्स और बातें पूरी तरह से मेरी नहीं हैं, और मैं उनसे किसी भी तरह से जुड़ी नहीं हूं और न ही उनकी कोई जिम्मेदारी लेती हूं। कृपया मुझे अनावश्यक रूप से उन विवादों में न घसीटें जिनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं है।"

उषा उथुप का स्टेज पर 'दीदी' गाना गाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

जानकारी के लिए बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब उषा उथुप का मंच पर 'दीदी' गाना गाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

हालांकि, इसके कैप्शन ने हलचल मचा दी। कैप्शन में लिखा था, “दीदी के बंगाल छोड़ने की खुशी में उषा उथुप ने 'दीदी गो' गाकर खूब मस्ती की। गौरतलब है कि टीएमसी शासन के दौरान उनसे कथित तौर पर उनके प्रदर्शन के लिए कमीशन की मांग की गई थी, जिसके कारण वो परेशान हुईं और मुंबई चली गईं। और अब वो वापस लौट आई हैं।”

हालांकि, वीडियो पुराना बताया जा रहा है, क्योंकि उषा ने अपने अकाउंट पर वीडियो के साथ एक पोस्ट शेयर किया है। वीडियो में उषा के चेहरे पर मास्क साफ दिख रहा है, जिससे पता चलता है कि यह वीडियो कुछ साल पुराना होगा और शायद कोविड महामारी के दौरान शूट किया गया होगा।

ये भी पढ़ें

‘फोन आया और 2 मिनट में फाइनल हो गई फिल्म’, अजय देवगन ने सुनाया महेश भट्ट से जुड़ा मजेदार किस्सा
बॉलीवुड
Ajay Devgn Mahesh Bhatt

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

14 May 2026 07:20 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / वायरल ‘Didi Go’ विवाद पर उषा उथुप ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘मुझे बेवजह विवादों में न घसीटें’

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘फोन आया और 2 मिनट में फाइनल हो गई फिल्म’, अजय देवगन ने सुनाया महेश भट्ट से जुड़ा मजेदार किस्सा

Ajay Devgn Mahesh Bhatt
बॉलीवुड

नेटफ्लिक्स पर भारत में सबसे ज्यादा देखी जा रही ये फिल्में, लिस्ट में एक साल पहले रिलीज हुई मूवी का भी नाम

Netflix Top 10 Trending Movies In India
बॉलीवुड

RCB के क्रिकेटर देवदत्त पडिक्कल को डेट कर रही हैं शहनाज गिल? IPL में चीयर करते दिखीं एक्ट्रेस

Shehnaaz Gill Dating rumors with rcb Devdutt Padikkal after rcb vs kkr ipl match 2026
बॉलीवुड

कुमार विश्वास ने बॉलीवुड माफिया को लेकर दिया बयान, बोले- युवा दबाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं

Kumar Vishwas Dig On Bollywood mafia and nepotism praised aditya dhar dhurandhar and tour noida house
मनोरंजन

नेपोटिज्म पर फिर छिड़ी बहस, जुनैद खान बोले- पिता आमिर की वजह से मिल रही हैं फिल्में

Junaid Khan Neptism Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.