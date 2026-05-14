वायरल ‘Didi Go’ विवाद पर उषा उथुप ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘मुझे बेवजह विवादों में न घसीटें’

Usha Uthup Didi Go Controversy: दिग्गज गायिका उषा उथुप ने अपने पुराने गीत "दीदी गो" परफॉरमेंस को ममता बनर्जी से जुड़े राजनीतिक विवाद से जोड़ने वाले वायरल दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। आखिरकार उस वायरल थ्रेड पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने साफ किया कि ये वीडियो पुराना है, और ये गीत 25 सालों से ज्यादा समय से गाया जा रहा है, और वो हमेशा से कोलकाता में ही रही हैं।