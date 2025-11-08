Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

नाइटक्लब में गाती थी ये फेमस सिंगर, 92 से ज्यादा फिल्मों में दे चुकी हैं अपनी आवाज, ऐसे हुई इंडस्ट्री में एंट्री

Bollywood Singer: वो सुपर हिट गाने देने वाली सिंगर जिनकी आवाज सुनते ही लोगों की आंखों के सामने उनका चेहरा आ जाता है। वह पहले नाइटक्लब में गाना गाती थी, लेकिन एक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले एक्टर ने उन्हें देखा और उनकी इंडस्ट्री में एंट्री करवा दी।

Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 08, 2025

Usha Uthup Birthday

फेमस सिंगर ऊषा उत्थुप

Usha Uthup Birthday: एक ऐसी सिंगर जिनके आगे बड़े-बड़े सिंगर सिर झुकाते हैं। उनकी निजी जिंदगी काफी दिलचस्प रही है। वह इंडस्ट्री में आने से पहले नाइटक्लब में गाना गाती थी, लेकिन उनकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था उनपर बड़े फेमस एक्टर की नजर पड़ी और उन्होंने उनका गाना क्लब में सुना और बॉलीवुड में उन्हें काम दे दिया। आज वह जानी-मानी गायिका बन चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं सुपरहिट सिंगर ऊषा उत्थुप की। जी हां! ऊषा उत्थुप पहले क्लब में गाना गाकर अपना गुजारा करती थीं और उनकी पहली सैलरी 750 रुपये थी। आइए जानते हैं, कैसे एक नाइटक्लब सिंगर ने बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की और एक स्टार सिंगर बन गईं।

ऊषा उत्थुप को 750 रुपये मिली थी पहली सैलरी (Usha Uthup First Salary)

ऊषा उत्थुप ने एक बार अपने करियर के बारे में 'टाइम्स ऑफ इंडिया' को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बताया था कि चेन्नई के नाइटक्लब में गाना गाना उनके लिए महज एक संयोग था। दरअसल, मेरी चाची ने मुझे कुछ गिग्स (लाइव परफॉर्मेंस) दिलाने में मदद की थी, और मुझे हमेशा सबके लिए गाना पसंद था। इसलिए मैंने एक होटल के साथ अपना प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था"

ऊषा उत्थुप करती थीं नाइटक्लब में काम (Usha Uthup Birthday)

ऊषा उत्थुप ने आगे उस समय की अपनी कमाई का खुलासा करते हुए कहा, "यह वाकई कमाल की बात थी क्योंकि इसके आखिर में मुझे 750 रुपये मिले थे। एक शो के लिए नहीं, बल्कि मुझे यह रकम एक महीने के लिए मिली थी। मैं क्लब में खड़े होकर गाती थी और यह शानदार था। मैं उन दिनों सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गायिका थी, मेरा मतलब एक नाइटक्लब सिंगर के तौर पर। इसलिए उस पैसे को कमाने का रोमांच ही कुछ और था।"

ऊषा उत्थुप को इस सुपरस्टार ने दिया था काम (Usha Uthup Song)

ऊषा उत्थुप ने बताया कि कैसे उनकी एंट्री बॉलीवुड में हुई। उन्होंने कहा, "मुझे पहली बार फिल्मी दुनिया में देव आनंद ने एंट्री दिलाई थी। वह एक बार दिल्ली के एक नाइट क्लब में मेरे गाने सुनने आए और मैं उनसे मिलने के बाद मैं बहुत उत्साहित हुईं क्योंकि शो खत्म होने के बाद, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके प्रोजेक्ट हरे रामा हरे कृष्णा में काम करूंगी। यह मुलाकात बहुत ही खास थी उन्हें मेरी आवाज बहुत पसंद थी। और उन्हें मेरा गाना भी बहुत पसंद आया था। इसके बाद मैंने आरडी बर्मन, बप्पी लाहिड़ी जैसे कुछ बेहद शानदार संगीतकारों के साथ काम किया।"

दे चुकी हैं 92 से ज्यादा फिल्मों में आवाज

ऊषा उत्थुप ने 'बॉम्बे टू गोवा' (1973), '7 खून माफ' (2011) और 'रॉक ऑन 2' (2016) सहित 92 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। आज सिंगर अपना 78वां जन्मदिन मना रही हैं। जन्मदिन के मौके पर फैन्स उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं। साथ ही उनके गाने भी शेयर कर रहे हैं।

