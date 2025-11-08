नाइटक्लब में गाती थी ये फेमस सिंगर, 92 से ज्यादा फिल्मों में दे चुकी हैं अपनी आवाज, ऐसे हुई इंडस्ट्री में एंट्री

Usha Uthup Birthday: एक ऐसी सिंगर जिनके आगे बड़े-बड़े सिंगर सिर झुकाते हैं। उनकी निजी जिंदगी काफी दिलचस्प रही है। वह इंडस्ट्री में आने से पहले नाइटक्लब में गाना गाती थी, लेकिन उनकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था उनपर बड़े फेमस एक्टर की नजर पड़ी और उन्होंने उनका गाना क्लब में सुना और बॉलीवुड में उन्हें काम दे दिया। आज वह जानी-मानी गायिका बन चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं सुपरहिट सिंगर ऊषा उत्थुप की। जी हां! ऊषा उत्थुप पहले क्लब में गाना गाकर अपना गुजारा करती थीं और उनकी पहली सैलरी 750 रुपये थी। आइए जानते हैं, कैसे एक नाइटक्लब सिंगर ने बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की और एक स्टार सिंगर बन गईं।