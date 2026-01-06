मेरा सरनेम नंदा है, सबसे पहले मैं अपने पिता का बेटा हूं… अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने कही दी ये बात

अमिताभ बच्चन और उनके नाती अगस्त्य नंदा (इमेज सोर्स: IMDb)
Agastya Nanda Interview: अगस्त्य नंदा की फिल्म ‘इक्कीस’ 1 जनवरी को रिलीज हुई और इसने ‘धुरंधर’ जैसी बड़ी फिल्म के सामने मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दर्शकों और क्रिटिक्स से सराहना मिलने के साथ-साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी संतोषजनक प्रदर्शन किया है। अगस्त्य को लेकर दर्शकों के मन में कई सवाल थे, जिनमें से एक अहम सवाल का जवाब उन्होंने अब खुद दिया है।
अगस्त्य नंदा, अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा के बेटे हैं। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे कलाकारों से पारिवारिक रिश्ता होने के कारण दर्शकों के बीच यह जिज्ञासा बनी हुई थी कि क्या इतने बड़े फिल्मी परिवार की विरासत का प्रेशर उन पर रहता है। इस सवाल पर अगस्त्य ने 'IMDb' को दिए अपने इंटरव्यू में पूरी क्लेरिटी के साथ कहा, “मेरा सरनेम नंदा है, सबसे पहले मैं अपने पिता का बेटा हूं।” उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनका उद्देश्य अपने पिता का नाम रोशन करना है, ताकि वे उन पर गर्व महसूस कर सकें।
अगस्त्य ने कहा कि वह अपने ननिहाल पक्ष के सभी सदस्यों के काम की सराहना करते हैं और उन्हें बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उनकी तरह बनने के बारे में सोचना भी उन्हें व्यर्थ लगता है।
अगस्त्य के पिता निखिल नंदा, ऋतु नंदा के बेटे हैं, जो राज कपूर की बेटी थीं। वहीं उनकी मां श्वेता नंदा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बेटी हैं। इस तरह अगस्त्य हिंदी सिनेमा के दो सबसे प्रभावशाली फिल्मी परिवारों से जुड़े हुए हैं।
इक्कीस 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म में अगस्त्य नंदा के साथ लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र, सिमर भाटिया और जयदीप अहलावत अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं। रिलीज के पांच दिनों में फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 20.72 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
