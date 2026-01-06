मेरा सरनेम नंदा है, सबसे पहले मैं अपने पिता का बेटा हूं… अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने कही दी ये बात

अगस्त्य नंदा, अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा के बेटे हैं। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे कलाकारों से पारिवारिक रिश्ता होने के कारण दर्शकों के बीच यह जिज्ञासा बनी हुई थी कि क्या इतने बड़े फिल्मी परिवार की विरासत का प्रेशर उन पर रहता है। इस सवाल पर अगस्त्य ने 'IMDb' को दिए अपने इंटरव्यू में पूरी क्लेरिटी के साथ कहा, “मेरा सरनेम नंदा है, सबसे पहले मैं अपने पिता का बेटा हूं।” उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनका उद्देश्य अपने पिता का नाम रोशन करना है, ताकि वे उन पर गर्व महसूस कर सकें।