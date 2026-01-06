6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

मेरा सरनेम नंदा है, सबसे पहले मैं अपने पिता का बेटा हूं… अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने कही दी ये बात

Agastya Nanda: अगस्त्य नंदा की थिएट्रिकल डेब्यू फिल्म ‘इक्कीस’ को रिलीज के बाद दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा है। इसी बीच, एक इंटरव्यू में अगस्त्य ने एक अहम सवाल का जवाब दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 06, 2026

Agastya Nanda

अमिताभ बच्चन और उनके नाती अगस्त्य नंदा (इमेज सोर्स: IMDb)

Agastya Nanda Interview: अगस्त्य नंदा की फिल्म ‘इक्कीस’ 1 जनवरी को रिलीज हुई और इसने ‘धुरंधर’ जैसी बड़ी फिल्म के सामने मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दर्शकों और क्रिटिक्स से सराहना मिलने के साथ-साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी संतोषजनक प्रदर्शन किया है। अगस्त्य को लेकर दर्शकों के मन में कई सवाल थे, जिनमें से एक अहम सवाल का जवाब उन्होंने अब खुद दिया है।

अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा के बेटे हैं अगस्त्य

अगस्त्य नंदा, अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा के बेटे हैं। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे कलाकारों से पारिवारिक रिश्ता होने के कारण दर्शकों के बीच यह जिज्ञासा बनी हुई थी कि क्या इतने बड़े फिल्मी परिवार की विरासत का प्रेशर उन पर रहता है। इस सवाल पर अगस्त्य ने 'IMDb' को दिए अपने इंटरव्यू में पूरी क्लेरिटी के साथ कहा, “मेरा सरनेम नंदा है, सबसे पहले मैं अपने पिता का बेटा हूं।” उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनका उद्देश्य अपने पिता का नाम रोशन करना है, ताकि वे उन पर गर्व महसूस कर सकें।

बच्चन परिवार पर क्या बोले अगस्त्य

अगस्त्य ने कहा कि वह अपने ननिहाल पक्ष के सभी सदस्यों के काम की सराहना करते हैं और उन्हें बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उनकी तरह बनने के बारे में सोचना भी उन्हें व्यर्थ लगता है।

अगस्त्य का परिवार

अगस्त्य के पिता निखिल नंदा, ऋतु नंदा के बेटे हैं, जो राज कपूर की बेटी थीं। वहीं उनकी मां श्वेता नंदा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बेटी हैं। इस तरह अगस्त्य हिंदी सिनेमा के दो सबसे प्रभावशाली फिल्मी परिवारों से जुड़े हुए हैं।

‘इक्कीस’ अपडेट

इक्कीस 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म में अगस्त्य नंदा के साथ लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र, सिमर भाटिया और जयदीप अहलावत अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं। रिलीज के पांच दिनों में फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 20.72 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

ये भी पढ़ें

सामने आया ‘माता की चौकी’ का असल सच… सुधा चंद्रन ने बताया वायरल वीडियो का राज
बॉलीवुड
Sudha Chandran

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

06 Jan 2026 06:48 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मेरा सरनेम नंदा है, सबसे पहले मैं अपने पिता का बेटा हूं… अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने कही दी ये बात

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सिपाहियों के साथ की थी ट्रेनिंग, ‘बॉर्डर 2’ को लेकर वरुण धवन का बड़ा खुलासा

Varun Dhawan in Border 2
बॉलीवुड

11 साल बाद रणबीर कपूर के साथ… दीपिका पादुकोण के इशारे ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

Ranbir Kapoor-Deepika Padukone
बॉलीवुड

कुछ लोग रिश्तों में चुप्पी साधकर… संजय दत्त की बेटी त्रिशाला का ‘क्रिप्टिक’ पोस्ट आया सामने

Trishala Dutt Cryptic Post Viral
बॉलीवुड

हार्दिक पांड्या ने अमिताभ बच्चन से गर्लफ्रेंड का कराया इंट्रोडक्शन, वीडियो हो रहा तेजी से वायरल

Hardik Pandya introduced girlfriend Mahieka Sharma to Amitabh Bachchan video goes viral
बॉलीवुड

सलमान खान करेंगे Raj-DK के साथ काम? The Family Man मेकर्स से चल रही है बातचीत

Salman Khan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.