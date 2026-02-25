25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

घर पर रखी कुरान और गीता कभी नहीं लड़ती…धर्म पर बहस के बीच सोनू सूद ने कही ये बड़ी बात

Sonu Sood Citing The Gita And Quran: हाल ही में धर्म पर चल रही बहसों के बीच एक्टर सोनू सूद ने एक महत्वपूर्ण और दिल छु लेने वाली बात कही है, जो काफी वायरल हो रही है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 25, 2026

घर पर रखी कुरान और गीता कभी नहीं लड़ती...धर्म पर बहस के बीच सोनू सूद ने कही ये बड़ी बात

सोनू सूद (सोर्स: sonu_sood के इंस्टाग्राम अकाउंट द्वारा)

Sonu Sood Citing The Gita And Quran: बॉलीवुड एक्टर और समाजसेवी सोनू सूद ने फिर एक बार लोगों के दिलों को छू लेने वाला संदेश दिया है। कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंदों की मदद से ख्याति पाने वाले सोनू सूद ने हाल ही में एक वीडियो के द्वारा इंसानियत, समाज और हमारे अंदर मौजूद गलत सोच पर विचार करने को कहा है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में है।

जिंदगी में हमेशा नजरअंदाज की जाने वाली छोटी-छोटी चीजों पर कहा

वीडियो में सोनू सूद ने रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा नजरअंदाज की जाने वाली छोटी-छोटी चीजों पर अपनी बात रखते हुए बताया,"शराब बेचने वालों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दूध बेचने वाले को हर घर जाना पड़ता है। इसके बाद भी लोग दूध पर शक करते हैं कि कहीं पानी तो नहीं मिलाया गया। लेकिन अपने आप को देखें तो शराब में अक्सर पानी मिलाया जाता है। ये किसी को कैसे नहीं दिखता की कमिंया उनके अंदर भी है।"

बता दें, सोनू ने दोस्ती के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो कड़वा सच भी बेखौफ बोल सके। ठीक वैसे ही जैसे नमक तो खराब नहीं होता लेकिन मिठाई में कीड़े लग जाते हैं। साथ ही, एक्टर ने जीवन के विभिन्न पहलुओं का उद्धरण देते हुए बताया कि हम सालों एक सुंदर तस्वीर की तारीफ करते हैं लेकिन उसे टिकाए रखने वाली छोटी कील को याद नहीं करते। मोमबत्ती जलाकर अपने बीते लोगों को याद करते हैं लेकिन फिर उसी मोमबत्ती को बुझाकर खुशियां मनाते हैं। गहनों की कीमत और उनके उपयोग की सोच ने भी लोगों को सोचने पर मजबूर किया।

गीता और कुरान आपस में कभी भी नहीं लड़ते है

सबसे मजेदार बात सोनू सूद ने कही की घरों में रखी गीता और कुरान आपस में कभी भी नहीं लड़ते है और शांति से साथ रहते हैं। फिर भी इनके नाम पर झगड़े होते हैं क्योंकि लोग इन्हें ठीक से नहीं पढ़ते और समझते। सोनू ने सभी से विनती किया कि अपनी गलतियों को पहचानें, सुधारें और बेहतर इंसान बनें क्योंकि यही असली जिंदगी है।

इतना ही नहीं, सोनू सूद की सामाजिक कार्य पहलें से लगातार जारी हैं। कोरोना काल में लाखों लोगों की मदद के बाद हाल ही में उन्होंने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की सहायता की। इसके अलावा उन्होंने 'सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन' की शुरुआत की है, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से मुक्त करवाना है। बता दें, सोनू सूद की ये आवाज समाज में नई उम्मीद और सोच लेकर आई है। वे न केवल फिल्मी दुनिया के स्टार हैं बल्कि असल जिंदगी में भी हरेक इंसान के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनके संदेश और काम हम सभी के लिए एक प्रेरणा हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

25 Feb 2026 11:16 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / घर पर रखी कुरान और गीता कभी नहीं लड़ती…धर्म पर बहस के बीच सोनू सूद ने कही ये बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

37 दिनों में 305 करोड़ समेट ले गई ‘बॉर्डर 2’, बन गई इन स्टारकास्ट के करियर की सबसे बड़ी फिल्म

37 दिनों में 305 करोड़ समेट ले गई 'बॉर्डर 2', बन गई इन स्टारकास्ट के करियर की सबसे बड़ी फिल्म
बॉलीवुड

चॉकलेटी बॉय से ‘एंग्री हीरो’ तक… 23 साल का रोलर-कोस्टर सफर, 200 रिजेक्शन के बाद बना 200 करोड़ क्लब का सितारा

Shahid Kapoor Birthday Special
बॉलीवुड

AI से बनी नकली आवाजों पर HC हुआ सख्त, बिना अनुमति सेलेब्रिटी वॉइस इस्तेमाल पर कोर्ट लेगा बड़ा एक्शन

singer jubin nautiyal
बॉलीवुड

ऋतिक रोशन ने किया था बड़ी शारीरिक चुनौती का सामना, डॉक्टर्स ने दी थी ये चेतावनी

ऋतिक रोशन अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब वह अपने करियर की शुरुआत करने वाले थे उस समय उन्हें कुछ ऐसी बीमारी हुई थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें एक्टिंग से दूर रहने की सलाह दी थी।
बॉलीवुड

मां बनने के 3 महीने बाद दिखी कैटरीना कैफ, कैमरे को देखकर दिया ये रिएक्शन, वीडियो हुआ वायरल

कैटरीना कैफ ने 7 नवंबर 2025 में बेटे को जन्म दिया था और तब से वह कैमरे से दूर थी। अब जब लगभग 3 महीने बाद उन्हें फैंस ने देखा तो पहचानना मुश्किल हो गया। खुद उन्होंने कैमरे पर ऐसा रिएक्शन दिया कि उनका पूरा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.