अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट के बाद किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- निर्दयी दुनिया में…

अरिजीत की इस लंबी पोस्ट में वैसे तो सेहत और ध्यान (Meditation) लगाने की सलाह दी गई थी, लेकिन आखिर में उन्होंने एक ऐसी लाइन लिखी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। अरिजीत ने लिखा— "कौन जाने आगे क्या होगा।" बस, इसी एक लाइन ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। फैंस का कहना है कि अरिजीत ने भविष्य के लिए दरवाजा खुला रखा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं कि 'कौन जाने' का मतलब है कि अगर हालात बदले या अरिजीत का मन बदला, तो वह एक बार फिर माइक थाम सकते हैं।