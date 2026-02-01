हेलेन से निकाह पर जब सलीम खान ने दिया था बड़ा बयान, बोले- ‘मैंने उसे समाज में सम्मान दिलाने…

उन्होंने आगे बताया, 'मैंने अपने बच्चों से कहा कि मेरी जिंदगी में एक और इंसान है। मैंने उससे शादी कर ली है। मैं तुमसे यह उम्मीद नहीं करता कि तुम उससे वैसे ही प्यार करो जैसे अपनी मां से करते हो। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम उसका वैसे ही सम्मान करो जैसे अपनी मां का करते हो। पीछे मुड़कर देखने पर, इन चीजों को किसी तकनीक से नहीं सुलझाया जा सकता। आपको अपने रिश्तों में ईमानदार रहना होगा। आपको सच्चाई स्वीकार करनी होगी। मैं हेलेन के साथ रह सकता था, शायद उसे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन मेरे धर्म ने मुझे दोबारा शादी करने की इजाजत दी। मैं उसे सम्मान देना चाहता था। इसीलिए मैंने उससे शादी की।'