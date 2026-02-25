चॉकलेटी बॉय से ‘एंग्री हीरो’ तक… 23 साल का रोलर-कोस्टर सफर, 200 रिजेक्शन के बाद बना 200 करोड़ क्लब का सितारा

Shahid Kapoor Birthday Special: हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ सफर ऐसे होते हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगते। एक ऐसा कलाकार, जिसने कभी डांस क्लास की कतार से शुरुआत की, विज्ञापनों और म्यूजिक वीडियो में छोटे-छोटे रोल किए, 200 बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। आज वही सितारा 45 साल का हो चुका है और 23 वर्षों से बड़े पर्दे पर अपनी अलग पहचान कायम किए हुए है। बात हो रही है बॉलीवुड के उस अभिनेता की, जिसने रोमांस, कॉमेडी, ट्रैजेडी और इंटेंस किरदारों में खुद को बार-बार साबित किया।