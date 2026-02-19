छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘O’Romeo’ का जलवा, ‘तू या मैं’ को मात, जानें अब तक कुल कमाई

O Romeo vs Tu Yaa Main Box Office: पिछले हफ्ते 13 फरवरी को सिने प्रेमियों के लिए दो फिल्मों 'ओ'रोमियो' और 'तू या मैं' ने सिनेमाघरों में दस्तक दी। दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला। किसी को शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की एक्शन-थ्रिलर 'O'Romeo' पसंद आई तो किसी को शनाया कपूर और आदर्श गौरव की एडवेंचर रोमांटिक थ्रिलर 'तू या मैं' ने अपनी और खींचा। खैर, इन दोनों ही फिल्मों को रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं। और दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। आइए एक नजर डालते हैं इन फिल्मों के पहले दिन से लेकर 6 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर और जानते हैं कि किसने किसको पछाड़ा?