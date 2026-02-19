19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘O’Romeo’ का जलवा, ‘तू या मैं’ को मात, जानें अब तक कुल कमाई

O Romeo vs Tu Yaa Main Box Office: पिछले शुक्रवार को दर्शकों को 'ओ'रोमियो' और 'तू या मैं' के रूप में एंटरटेंमेंट का डबल डोज मिला था। दोनों ही फिल्मों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। कुछ को शहीद-तृप्ति की जोड़ी पसंद आयी तो किसी को शनाया कपूर और आदर्श गौरव की कैमेस्ट्री ने सिनेमाघरों तक खींचा। आइए जानते हैं दोनों फिल्मों की छठे दिन की कमाई पर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Feb 19, 2026

O’Romeo vs Tu Yaa Main Box Office

शाहिद-तृप्ति या शनाया-आदर्श रिलीज के छठे दिन किसकी कैमेस्ट्री ने मचाया धमाल। (फोटो सोर्स: IMDb)

O Romeo vs Tu Yaa Main Box Office: पिछले हफ्ते 13 फरवरी को सिने प्रेमियों के लिए दो फिल्मों 'ओ'रोमियो' और 'तू या मैं' ने सिनेमाघरों में दस्तक दी। दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला। किसी को शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की एक्शन-थ्रिलर 'O'Romeo' पसंद आई तो किसी को शनाया कपूर और आदर्श गौरव की एडवेंचर रोमांटिक थ्रिलर 'तू या मैं' ने अपनी और खींचा। खैर, इन दोनों ही फिल्मों को रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं। और दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। आइए एक नजर डालते हैं इन फिल्मों के पहले दिन से लेकर 6 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर और जानते हैं कि किसने किसको पछाड़ा?

शाहिद कपूर-तृप्ति डिमरी की ओ'रोमिओ

'हैदर' डायरेक्टर विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित और लिखित 'ओ'रोमिओ' में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी मुख्य किरदारों में नजर आये हैं। फिल्म की कहानी मुंबई अंडरवर्ल्ड के इर्द-गिर्द घूमती है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म ने अपने रिलीज के पहले दिन तकरीबन 8.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं, अब फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं और इन 6 दिनों में फिल्म डोमेस्टिक फ्रंट पर लगभग 43.50 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है, जबकि वर्ल्डवाइड 61 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है। जहां फिल्म ने मंगलवार (17 फरवरी) को सस्ती टिकट के चलते 5.35 करोड़ कमाए, वहीं, बुधवार (18 फरवरी) को ये आंकड़ा 3.50 करोड़ तक नीचे आ गया।

'ओ'रोमियो' का बजट

कुछ रिपोर्टों के अनुसार, ओ'रोमियो 120-150 करोड़ रुपये के बजट में बनी है। इसलिए, फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखते हुए फिल्म को एवरेज और निराशाजनक माना जा रहा है। अगर देखा जाए तो 'धुरंधर 2' (19 मार्च, 2026) की रिलीज तक कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है, इसलिए फिल्म के पास बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने का काफी समय है। हालांकि, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट की कमाई भी नहीं कर पाएगी।

शनाया कपूर और आदर्श गौरव की 'तू या मैं'

शनाया कपूर और आदर्श गौरव स्टारर 'तू या मैं' भी 13 फरवरी को ही रिलीज हुई थी। फिल्म को क्रिटिक्स और सिने लवर्स का पॉजिटिव रिव्यु मिला है। हालांकि, फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। बेजॉय नाम्बियार द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शुरुआत धीमी हुई, लेकिन फिल्म ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने रिलीज के पहले दिन सिर्फ 6 लाख रुपये ही कमाए। वहीं, रिलीज के छठे दिन फिल्म ने वर्ल्डवाइड तकरीबन 3.97 करोड़ रुपये ही कमाए हैं।

'तू या मैं' का बजट

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'तू या मैं' 20 करोड़ रुपये के बजट में बनी है। कम बजट की फिल्म होने के बावजूद, 3.97 करोड़ रुपये का कलेक्शन वाकई निराशाजनक है। फिलहाल, ये उम्मीद की जा रही है कि पहले हफ्ते के अंत तक 'तू या मैं' लगभग 4.15-4.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लेगी।

'O'Romeo' Vs 'तू या मैं' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (O’Romeo vs Tu Yaa Main Box Office)

हालांकि, 'तू या मैं' और 'ओ'रोमियो', दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, लेकिन शनाया कपूर और आदर्श गौरव की 'तू या मैं' पर शाहिद कपूर-तृप्ति डिमरी की ओ'रोमिओ का असर साफ दिख रहा है। हालांकि, अगर ये दोनों ही फिल्में अगर अलग-अलग तारीखों पर रिलीज होती तो शया अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना ज्यादा होती।

ये भी पढ़ें

सलीम खान को क्यों नहीं थी बेटे सलमान खान की शादी की चिंता, एक इंटरव्यू में खुद किया था खुलासा
बॉलीवुड
Salim Khan on Salman Khan Marriage

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

शाहिद कपूर

Published on:

19 Feb 2026 12:57 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘O’Romeo’ का जलवा, ‘तू या मैं’ को मात, जानें अब तक कुल कमाई

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘आज भी चाहिए वर्जिन वाइफ’ नीना गुप्ता ने भारतीय पुरुषों की सोच पर उठाए सवाल

आज भी चाहिए वर्जिन वाइफ...नीना गुप्ता ने भारतीय पुरुषों की सोच पर उठाए सवाल
बॉलीवुड

गोविंदा की बेवफाई की खबरों के बीच विनय आनंद ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों पर मचा बवाल

गोविंदा की बेवफाई की खबरों के बीच विनय आनंद ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों पर मचा बवाल
बॉलीवुड

मैं 47 की हूं, तुम…सोलो होते तो सबको हरा देती, ‘The 50’ में उर्वशी ढोलकिया ने मचाया बवाल

मैं 47 की हूं, तुम...सोलो होता तो 500 लोगों को हरा देती, 'The 50' में उर्वशी ढोलकिया ने मचाया बवाल
बॉलीवुड

कैसे हैं सलीम खान, अनुराग कश्यप ने दिया ऐसा इमोशनल बयान

कैसे हैं सलीम खान, अनुराग कश्यप ने दिया ऐसा इमोशनल बयान
बॉलीवुड

सलीम खान को क्यों नहीं थी बेटे सलमान खान की शादी की चिंता, एक इंटरव्यू में खुद किया था खुलासा

Salim Khan on Salman Khan Marriage
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.