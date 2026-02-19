कैसे हैं सलीम खान, अनुराग कश्यप ने दिया ऐसा इमोशनल बयान

बता दें, बॉलीवुड के जाने-माने लेखक सलीम खान की सेहत को लेकर बुधवार रात डॉक्टर जलील ने हालिया जानकारी दी। सलीम खान को हल्का ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके चलते उनके शरीर में झटके आ रहे थे और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। इसके बाद उन्हें प्राथमिक जांच के बाद ICU में वेंटिलेटर पर रखा गया ताकि उनकी समस्या गंभीर न हो। हालांकि डॉक्टर ने ये साफ कर दिया है कि उनकी स्थिति फिलहाल क्रिटिकल नहीं है। तनिक परेशानी का समाधान करने के लिए सलीम खान पर डीएसए नाम का छोटा प्रोसीजर भी किया गया, सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।