मैं 47 की हूं, तुम…सोलो होता तो सबको हरा देती, ‘The 50’ में उर्वशी ढोलकिया ने मचाया बवाल

इन सब के बीच उर्वशी ढोलकिया का रियलिटी शो में मजबूत वापसी और उनके जुबानी बयान ने शो में नई जान डाल दी है। उन्होंने कहा, "अगर ये सोलो गेम होता, तो मैं कई खिलाड़ियों को पछाड़कर आगे बढ़ जाती। यहां तो सारी रणनीति और भरोसे का खेल है, जिसमे मैं पिछड़ गई।" बता दें, 'The 50' को जिओहॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे देखा जा सकता है। शो को अच्छी दर्शक संख्या तो मिल रही है, लेकिन अभी तक इसकी TRP में कोई बढ़त नहीं हुई है। साथ ही OTT प्लेटफॉर्म पर भी दूसरे वीक में व्यूअरशिप में कमी देखी गई है।