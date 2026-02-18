रिलीज से पहले ‘धुरंधर 2’ को बड़ा झटका? BMC ने आदित्य धर के स्टूडियो को किया ब्लैकलिस्ट

BMC Blacklist Aditya Dhar Studio: जब डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' का पहला पार्ट आया था तो उसके गाने 'शहर-ए-बलोच' ने तहलका मचा दिया था। फिल्म के एक गाने ने पूरी फिल्म का नक्शा ही बदल दिया। जहां एक तरफ सारा अर्जुन और रणवीर सिंह की उम्र के फासले को लेकर विवाद हो रहा था वहीं इस गाने ने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। 19 मार्च को फिल्म का दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) रिलीज होने वाला है मगर फिल्म रिलीज से पहले ही विवाद में फंस गई है। ऐसा लगता है इस फिल्म और विवाद का चोली-दामन का साथ है। तभी तो पहली फिल्म में उम्र को लेकर बवाल हुआ और अब दूसरी पर बीएमसी ने अपनी गाज गिरा दी है।