Salim Khan Health Update: वेंटिलेटर पर हैं सलीम खान, नहीं हुई कोई सर्जरी, लीलावती अस्पताल का बयान आया सामने

Salim Khan Health Update: वेटरन राइटर सलीम खान को 17 फरवरी को अचानक तबीयत खराब होने पर मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें सुबह करीब 8:30 बजे फैमिली डॉक्टर, डॉ. संदीप चोपड़ा अस्पताल लेकर आए। कुछ ही देर बाद सलमान खान और अरबाज खान समेत परिवार के सदस्य उनसे मिलने पहुंचे। लीलावती अस्पताल ने पहले एक बयान जारी कर पुष्टि की थी कि सलीम खान को एमरजेंसी वॉर्ड में भर्ती कराया गया था और बाद में उन्हें आईसीयू में रखा गया, लेकिन आगे कोई जानकारी नहीं दी गई थी।