Salim Khan Health Update: वेंटिलेटर पर हैं सलीम खान, नहीं हुई कोई सर्जरी, लीलावती अस्पताल का बयान आया सामने

लीलावती अस्पताल का बयान, नहीं हुई सलीम खान की सर्जरी। (फोटो सोर्स: insta/beingsalmankhan)
Salim Khan Health Update: वेटरन राइटर सलीम खान को 17 फरवरी को अचानक तबीयत खराब होने पर मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें सुबह करीब 8:30 बजे फैमिली डॉक्टर, डॉ. संदीप चोपड़ा अस्पताल लेकर आए। कुछ ही देर बाद सलमान खान और अरबाज खान समेत परिवार के सदस्य उनसे मिलने पहुंचे। लीलावती अस्पताल ने पहले एक बयान जारी कर पुष्टि की थी कि सलीम खान को एमरजेंसी वॉर्ड में भर्ती कराया गया था और बाद में उन्हें आईसीयू में रखा गया, लेकिन आगे कोई जानकारी नहीं दी गई थी।
मुंबई के बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल ने अब इस बात की पुष्टि की है कि सलीम खान की कोई सर्जरी नहीं हुई है। फिलहाल, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। अस्पताल ने यह भी बताया कि सलमान खान के पिता को कल अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें दावा किया गया था कि सलमान खान के पिता की रक्तस्राव (Bleeding) के बाद सर्जरी हुई थी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था।
इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई खबर के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स ने ये भी दावा किया था कि “उनकी सर्जरी हो चुकी है और अब उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनकी हालत स्थिर है। बुधवार सुबह 11 बजे परिवार और परिजनों की सहमति से प्रेस रिलीज जारी की जाएगी।” डॉ. जलील पारकर के हवाले से ये भी बताया गया, “उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उनकी चिकित्सकीय स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।”
इससे पहले, परिवार की तरफ से ये बताया गया था कि सलीम खान की हालत स्थिर है, हालांकि वे बोल नहीं पा रहे हैं।
उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर के बाद, परिवार के लोगों के अलावा इंडस्ट्री की कई हस्तियां सलीम खान से मिलने लीलावती अस्पताल पहुंचीं। इनमें उनके पुराने दोस्त जावेद अख्तर और सलमान खान के करीबी दोस्त संजय दत्त भी शामिल थे। डेविड धवन और अतुल कुलकर्णी भी उनका हालचाल जानने के लिए उनसे मिलने आए।
इससे पहले, लीलावती अस्पताल के डॉ. जलील पारकर ने पुष्टि की थी कि वेटरन राइटर सलीम खान को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि परिवार की सहमति के बाद ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की जाएगी।
“सभी को नमस्कार। जी हां, यह सच है कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिता और स्वयं एक प्रतिष्ठित हस्ती सलीम खान को मेरी देखरेख में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पारिवारिक चिकित्सक डॉ. संदीप चोपड़ा उन्हें आज सुबह 8:30 बजे आपातकालीन विभाग में लेकर आए थे,” डॉ. पारकर ने बयान में कहा।
उन्होंने आगे कहा, “आपातकालीन चिकित्सा शुरू की गई, जिसके बाद श्री खान को पहली मंजिल पर स्थित गहन चिकित्सा इकाई (इंटेंसिव केयर यूनिट) में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की एक टीम - डॉ. विनय चव्हाण (न्यूरोलॉजिस्ट), डॉ. अजीत मेनन (कार्डियोलॉजिस्ट), डॉ. नितिन डांगे (न्यूरोसर्जन) और डॉ. बिनीत अहलूवालिया - ने उनकी देखभाल की।”
डॉ. पारकर ने यह भी कहा कि परिवार के अनुरोध का सम्मान करते हुए, आगे की जानकारी बाद में साझा की जाएगी। “हम मरीज की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखते हुए, परिजनों की सहमति से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे। उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उनकी नैदानिक स्थिति (Clinical Condition) पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है”।
