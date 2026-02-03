Dhurandhar 2 Teaser Release: ‘धुरंधर 2’ में दिखेगा हमजा का कहर, टीजर रिलीज होते ही फैंस हुए एक्साइटेड

'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' को उरी फेम डायरेक्टर आदित्य धर ने लिखा और डायरेक्ट भी किया है। इसका निर्माण ज्योति देशपांडे, आदित्य धर और लोकेश धर ने जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज के बैनर तले किया है। बॉक्स ऑफिस पर टक्कर की बात करें तो, धुरंधर 2 का मुकाबला यश की फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स और आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'डकैत' से होगा।