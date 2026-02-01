‘धुरंधर 2’ से LEAK हुई तस्वीरें, ये किरदार होगा ‘बड़े साहब’? सोशल मीडिया पर फैंस हुए एक्साइटेड

Dhurandhar 2 Photos And Video Leak: निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया, उसके बाद से ही इसके दूसरे पार्ट को लेकर दर्शकों में जबरदस्त दीवानगी है। हर कोई कैलेंडर पर 19 मार्च की तारीख मार्क करके बैठा है। फिल्म की रिलीज में अब डेढ़ महीने से भी कम का समय बचा है, और इसी बीच फिल्म के सेट से कुछ ऐसी तस्वीरें लीक हुई हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है।