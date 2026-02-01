कपिल शर्मा शो में एआर रहमान के जाने पर भड़के महाराष्ट्र के मंत्री, बीजेपी विधायक नितेश राणे बोले- हिंदूओं की भावनाएं आहत कीं

Nitesh Rane Criticises AR Rahman's Appearance On Kapil Sharma's Show: ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान के समुदाय वाले बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर वो चर्चा के केंद्र में हैं, वजह है कॉमेडियन कपिल शर्मा शो में दर्ज हुई उनकी मौजूदगी। शनिवार को प्रसारित हुए नेटफ्लिक्स के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में एआर रहमान नजर आए। बस इसी पर अब महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता और राज्य सरकार में मंत्री नितेश राणे ने इस पर आपत्ति जताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है।