मुस्लिम धर्म छोड़ गीता भारद्वाज बनीं उर्फी जावेद? एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मैं भगवान में विश्वास…

इन तमाम चर्चाओं पर उर्फी जावेद ने दो टूक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानतीं। उर्फी के मुताबिक, उन्होंने बहुत पहले ही धर्म से खुद को अलग कर लिया था और वो खुद को नास्तिक मानती हैं। उर्फी ने कहा- 'मैं नास्तिक हूं..मैं भगवान में विश्वास नहीं करती ना ही अल्लाह में।' ऐसे में किसी के द्वारा उन्हें किसी धर्म से निकालने का दावा पूरी तरह निराधार है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो किसी धर्म का हिस्सा ही नहीं हैं, तो उन्हें बाहर निकालने का सवाल ही कहां उठता है।