कृष्णा ने फिर किया मामी सुनीता को गुस्सा दिलाने वाला काम, गोविंदा पर मारा पंच, बोले- जब मैं मामा का खा सकता हूं…

हालांकि, यह मजाक ऐसे वक्त में आया है जब खुद गोविंदा इस तरह के डायलॉग्स को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। कुछ दिन पहले एएनआई के साथ इंटरव्यू में गोविंदा ने खुलकर कहा था कि कृष्णा के टीवी शोज के राइटर्स जानबूझकर ऐसे डायलॉग लिखते हैं, जिनसे उन्हें अपमान महसूस होता है। गोविंदा का मानना है कि यह सब उनके खिलाफ रची जा रही एक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कई बार समझ नहीं आता कि रिश्तों में कब नाराजगी आ जाती है और कब सब कुछ सामान्य हो जाता है।