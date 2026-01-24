कृष्णा अभिषेक ने फिर उतारी मामा गोविंदा की नकल, बेइज्जती के आरोप के बीच रानी मुखर्जी संग किया फ्लर्ट

Krushna Abhishek Mimics Govinda Amid Insult Allegations: कॉमेडी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले कृष्णा अभिषेक एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह वही पुरानी- मामा गोविंदा की मिमिक्री। बीते दिनों गोविंदा द्वारा दिए गए एक बयान के बाद ये मामला फिर गरमा गया है, जिसमें उन्होंने इशारों-इशारों में भांजे से अपनी इज्जत का ध्यान रखने की बात कही थी। हालांकि कृष्णा पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनके मन में मामा के लिए सिर्फ सम्मान और प्यार है, लेकिन इसके बावजूद हालिया घटनाक्रम ने इस रिश्ते को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।