संसद में हेमा मालिनी से मिलकर कंगना रनौत को मिला सुकून, तस्वीर साझा करते हुए बोलीं- ‘ड्रीम गर्ल’ के साथ…

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कंगना और हेमा मालिनी एक सोफे पर बैठकर कैमरे के लिए मुस्कुरा रही हैं। कंगना लवेंडर कलर की स्वेटर के साथ पीच साड़ी में बेहद आकर्षक दिख रही थीं, वहीं हेमा मालिनी ने पीली-हरी प्रिंट वाली साड़ी पहनी हुई है। कंगना ने एक सेल्फी भी क्लिक की, जिसे उन्होंने ड्रीम गर्ल और विंटर सेशन 2026 हैशटैग के साथ शेयर किया। इस सेल्फी पर उन्होंने किशोर कुमार के गीत 'ड्रीम गर्ल' को बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में इस्तेमाल किया।