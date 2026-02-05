संसद में हेमा मालिनी से मिलकर कंगना रनौत को मिला सुकून, तस्वीर साझा करते हुए बोलीं- ‘ड्रीम गर्ल’ के साथ…

Kangana Ranaut-Hema Malini (सोर्स- kanganaranaut)
Kangana Ranaut Shares Picture With Hema Malini: बॉलीवुड और राजनीति की दुनिया की चर्चित हस्ती कंगना रनौत ने हाल ही में संसद से कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पसंदीदा अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ समय बिताया। कंगना ने इन पलों को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर साझा करते हुए लिखा, 'संसद में सुकून के कुछ पल ड्रीम गर्ल के साथ।'
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कंगना और हेमा मालिनी एक सोफे पर बैठकर कैमरे के लिए मुस्कुरा रही हैं। कंगना लवेंडर कलर की स्वेटर के साथ पीच साड़ी में बेहद आकर्षक दिख रही थीं, वहीं हेमा मालिनी ने पीली-हरी प्रिंट वाली साड़ी पहनी हुई है। कंगना ने एक सेल्फी भी क्लिक की, जिसे उन्होंने ड्रीम गर्ल और विंटर सेशन 2026 हैशटैग के साथ शेयर किया। इस सेल्फी पर उन्होंने किशोर कुमार के गीत 'ड्रीम गर्ल' को बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में इस्तेमाल किया।
कंगना रनौत और हेमा मालिनी के बीच की ये दोस्ती नई नहीं है। कंगना ने हमेशा ही हेमा मालिनी के प्रति अपने प्यार और सम्मान का इजहार किया है। दिसंबर 2023 में, धर्मेंद्र के निधन के बाद कंगना ने दिल्ली में आयोजित उनके प्रेयर मीट में शिरकत की थी। वहां उन्होंने हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल को श्रद्धांजलि दी और धर्मेंद्र की विरासत की चर्चा की।
पेशेवर मोर्चे पर कंगना रनौत हाल ही में फिल्म 'इमरजेंसी' में नजर आईं, जिसमें उन्होंने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई। फिल्म 17 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसके अलावा, कंगना जल्द ही हॉलीवुड में अपनी शुरुआत करेंगी। वो हॉरर ड्रामा 'ब्लेस्ड बी द ईविल' में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ टायलर पोजी और स्कारलेट रोज स्टालोन भी हैं। फिल्म का निर्माण न्यूयॉर्क में इस गर्मी से शुरू होगा और इसे अनुराग रुद्र निर्देशित करेंगे।
