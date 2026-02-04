छोटे बच्चों के साथ ऐसी दरिंदगी…कंगना रनौत ने अमेरिका पर क्यों साधा निशाना? बोलीं- ये शर्मनाक है

Kangana Ranaut On Epstein Files: दुनिया भर में सनसनी मचाने वाले ‘एपस्टीन फाइल्स’ एक बार फिर चर्चा में हैं। अमेरिका में सार्वजनिक किए गए इन दस्तावेजों ने न सिर्फ एक कुख्यात नेटवर्क की परतें खोली हैं, बल्कि ताकत, शोहरत और अपराध के उस अंधेरे गठजोड़ को भी उजागर किया है, जिसे देखकर आम लोग सिहर उठे हैं। इन्हीं खुलासों ने अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को भी गहरे तौर पर प्रभावित किया है। उन्होंने इस पूरे मामले को बेहद डरावना बताते हुए मानवता के भविष्य पर चिंता जताई है।