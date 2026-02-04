‘धुरंधर’ के सेट पर 3 वैनिटी वैन थी रणवीर सिंह के पास, इन अलग-अलग कामों में करते थे इस्तेमाल

पिछले साल भी 'हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रणवीर सिंह शूटिंग के दौरान तीन अलग-अलग वैनिटी वैन का इस्तेमाल करते हैं। खबर के अनुसार, एक वैन उनके निजी इस्तेमाल और आराम के लिए होती है, दूसरी वैन को उन्होंने चलते-फिरते जिम में तब्दील कर रखा है ताकि वह शूटिंग के बीच वर्कआउट कर सकें, और तीसरी वैन उनके प्राइवेट शेफ के लिए होती है, जहां उनके लिए डाइट मील तैयार किया जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि एक लग्जरी वैन की मेंटेनेंस और किराया महीने का करीब 10 से 15 लाख रुपये तक हो सकता है।