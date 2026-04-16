‘काश मैंने सलमान की बात मानी होती’, कंगना रनौत का खुलासा, बोलीं- संजय लीला भंसाली को आज तक इस बात का अफसोस

Kangana Ranaut On Sanjay Leela Bhansali: बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया, जिसमें सुपरस्टार सलमान खान और मशहूर निर्देशक संजय लीला भंसाली का नाम जुड़ा हुआ है। कंगना ने बताया कि करियर की शुरुआत में सलमान खान ने उन्हें देखकर एक ऐसी बात कही थी, जो आगे चलकर उनके लिए यादगार साबित हुई।