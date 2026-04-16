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‘काश मैंने सलमान की बात मानी होती’, कंगना रनौत का खुलासा, बोलीं- संजय लीला भंसाली को आज तक इस बात का अफसोस

Kangana Ranaut On Sanjay Leela Bhansali: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में संजय लीला भंसाली के साथ काम करने को लेकर बातचीत की है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 16, 2026

Kangana Ranaut On Sanjay Leela Bhansali

Kangana Ranaut On Sanjay Leela Bhansali (सोर्स- एक्स)

Kangana Ranaut On Sanjay Leela Bhansali: बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया, जिसमें सुपरस्टार सलमान खान और मशहूर निर्देशक संजय लीला भंसाली का नाम जुड़ा हुआ है। कंगना ने बताया कि करियर की शुरुआत में सलमान खान ने उन्हें देखकर एक ऐसी बात कही थी, जो आगे चलकर उनके लिए यादगार साबित हुई।

16-17 साल की उम्र में मिला बड़ा कॉम्प्लिमेंट (Kangana Ranaut On Sanjay Leela Bhansali)

कंगना रनौत ने बताया कि जब वो किशोरावस्था में इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही थीं, तब उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई थी। उस समय उनकी पहली फिल्म 'गैंगस्टर' रिलीज भी नहीं हुई थी। मुलाकात के दौरान सलमान खान ने उन्हें देखकर कहा कि वो निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म की हीरोइन बनने लायक हैं।

पोर्टफोलियो लेकर पहुंचीं निर्देशक के घर

सलमान खान की सलाह के बाद कंगना रनौत सीधे संजय लीला भंसाली से मिलने पहुंचीं। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के साथ उनसे मुलाकात की और उम्मीद जताई कि शायद उन्हें कोई मौका मिल जाए। हालांकि उस समय निर्देशक ने उन्हें किसी फिल्म में साइन नहीं किया।

कंगना ने बताया कि उस दौर में भंसाली ने उनके लुक को लेकर कुछ सुझाव जरूर दिए, लेकिन तत्काल कोई प्रोजेक्ट उनके हिस्से नहीं आया। यह अनुभव उनके लिए सीख भरा रहा।

बाद में जताया अफसोस

समय बीतने के साथ कंगना रनौत ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली। कई सफल फिल्मों के बाद जब उनकी मुलाकात दोबारा संजय लीला भंसाली से हुई, तो उन्होंने पुरानी बात को याद करते हुए अफसोस जताया कि उन्हें उस समय सलमान खान की सलाह पर ध्यान देना चाहिए था।

आइटम सॉन्ग का ऑफर भी ठुकराया

कंगना ने ये भी बताया कि बाद में उन्हें संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गोलियो की रासलीला-रामलीला' में एक गाने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि वो उस तरह की प्रस्तुति का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं।हालांकि उस समय इस फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं, लेकिन कंगना अपने फैसले पर कायम रहीं।

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Published on:

16 Apr 2026 06:21 pm

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