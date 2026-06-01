IPL 2026 Final: RCB की जीत से खुश नहीं हुईं प्रियंका चोपड़ा? आईपीएल फाइनल देखते ही किया पोस्ट

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आईपीएल का फाइनल मैच देखते हुए स्टोरी शेयर की है। उन्होंने टीवी पर मैच देखते हुए एक फोटो लगाई, जिसमें उन्होंने लिखा- 'आईपीएल का फाइनल मैच देखना तो बनता है।' हालांकि इसके बाद पूरा मैच खत्म होने के बाद या बीच में एक्ट्रेस का कोई भी पोस्ट सामने नहीं आया, जिसे देखने के बाद ऐसा लगा मानो प्रियंका फाइनल में गुजरात को सपोर्ट कर रही थीं। उन्होंने ना तो आरसीबी की जीत पर कुछ पोस्ट किया और ना ही विराट कोहली की शानदार बैटिंग को लेकर।