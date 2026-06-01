IPL जीती RCB तो खुशी से झूमीं अनुष्का शर्मा, पति विराट की टी- शर्ट में लिखा मैसेज दिखाया

Anushka Sharma Post on RCB win IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए दूसरी बार चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है। इस ऐतिहासिक और धमाकेदार जीत के बाद जहां दुनिया भर में मौजूद बेंगलुरु के करोड़ों फैंस जश्न में डूबे हुए हैं, वहीं टीम के सबसे मजबूत स्तंभ और रन-मशीन विराट कोहली की पत्नी, बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है। अनुष्का ने हमेशा की तरह इस बार भी टीम और अपने पति विराट कोहली की इस बड़ी कामयाबी पर सोशल मीडिया के जरिए अटूट प्यार और बेहद खास अंदाज में खुशी जाहिर की है। उनका ये पोस्ट देखते-देखते ही वायरल हो गया।