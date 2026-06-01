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IPL जीती RCB तो खुशी से झूमीं अनुष्का शर्मा, पति विराट की टी- शर्ट में लिखा मैसेज दिखाया

RCB win IPL for 2 straight years: RCB लगातार दूसरी बार IPL चैंपियन बना है। जिसने उनके फैंस को खुश कर दिया है। जहां एक तरफ यूजर्स इस जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं इस कड़ी में विराट कोहली की हिम्मत कही जाने वाली पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी गदगद नजर आईं। उन्होंने एक शानदार पोस्ट किया है, जो आग की तरह इंटरनेट पर फैल गया है।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jun 01, 2026

RCB win IPL 2026 anushka sharma share virat kohli photo celebrating rcb second ipl trophy with amazing message RCB win IPL 2026 anushka sharma share virat kohli photo celebrating rcb second ipl trophy with amazing message

अनुष्का शर्मा ने किया RCB की जीत पर पोस्ट

Anushka Sharma Post on RCB win IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए दूसरी बार चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है। इस ऐतिहासिक और धमाकेदार जीत के बाद जहां दुनिया भर में मौजूद बेंगलुरु के करोड़ों फैंस जश्न में डूबे हुए हैं, वहीं टीम के सबसे मजबूत स्तंभ और रन-मशीन विराट कोहली की पत्नी, बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है। अनुष्का ने हमेशा की तरह इस बार भी टीम और अपने पति विराट कोहली की इस बड़ी कामयाबी पर सोशल मीडिया के जरिए अटूट प्यार और बेहद खास अंदाज में खुशी जाहिर की है। उनका ये पोस्ट देखते-देखते ही वायरल हो गया।

अनुष्का ने RCB की जीत पर शेयर किया पोस्ट (Anushka Sharma Post on RCB win IPL 2026)

अनुष्का शर्मा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की। इस तस्वीर में विराट कोहली अपनी पीठ दिखाए खड़े हैं और टीम के एक अन्य सदस्य के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। विराट ने जो लाल रंग की स्पेशल आरसीबी टी-शर्ट पहन रखी है, उस पर सुनहरे और चमकीले अक्षरों में आरसीबी के दो बार खिताब जीतने के गौरव को दर्शाया गया है। टी-शर्ट के पीछे लिखा है- "ONE FELT NICE, WE DID IT TWICE" यानी एक बार अच्छा लगा था, हमने इसे दो बार कर दिखाया।

विराट के साथ खड़े खिलाड़ी मुस्कुराते हुए उनकी पीठ पर लिखे इस स्लोगन की तरफ उंगली से इशारा करते भी नजर आ रहे हैं, जबकि खुद किंग कोहली अपनी उंगलियों से 'विक्ट्री' का साइन बनाते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। अनुष्का ने इस बेहद खास तस्वीर के ऊपर एक बड़ा सा गुलाबी रंग का हार्ट बनाकर टीम और विराट पर अपना खूब सारा प्यार लुटाया है।

विराट कोहली की ये तस्वीर हुई वायरल (Virat Kohli One felt nice we did it twice t-shirt)

RCB की इस शानदार जीत और अनुष्का शर्मा द्वारा शेयर की गई इस स्टोरी के बाद से ही यह तस्वीर इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई है। सोशल मीडिया पर फैंस इस पोस्ट को जमकर रीशेयर कर रहे हैं और 'विरूष्का' की जोड़ी की तारीफ कर रहे हैं। फैंस का कहना है कि विराट कोहली का यह अंदाज और टी-शर्ट पर लिखा संदेश विरोधियों को करारा जवाब है।

RCB ने लगातार दूसरी बार जीता IPL (RCB IPL second title win celebration)

लंबे इंतजार के बाद जब आरसीबी ने अपना पहला खिताब जीता था, तब भी फैंस भावुक थे, लेकिन "वी डिड इट ट्वाइस" का यह संदेश यह साबित करता है कि बेंगलुरु अब आईपीएल की सबसे खतरनाक टीमों में से एक बन चुकी है। अनुष्का शर्मा अक्सर स्टेडियम में या सोशल मीडिया के जरिए विराट का हौसला बढ़ाती दिखती हैं और उनकी यह नई स्टोरी इस बात का सबूत है कि वे टीम की इस अविश्वसनीय यात्रा की कितनी बड़ी गवाह रही हैं।

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Updated on:

01 Jun 2026 07:54 am

Published on:

01 Jun 2026 07:46 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / IPL जीती RCB तो खुशी से झूमीं अनुष्का शर्मा, पति विराट की टी- शर्ट में लिखा मैसेज दिखाया

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