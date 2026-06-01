सुमन कल्याणपुर के निधन से राजनीति जगत में भी शोक की लहर, शरद पवार-सीएम फडणवीस समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

Suman Kalyanpur Death News: भारतीय फिल्म संगीत जगत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने करोड़ों संगीत प्रेमियों को भावुक कर दिया है। अपनी मधुर और दिल को छू लेने वाली आवाज से कई पीढ़ियों के दिलों में खास जगह बनाने वाली दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं रहीं। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और अपने पीछे ऐसा संगीत खजाना छोड़ गईं जो आने वाले वर्षों तक श्रोताओं के दिलों में गूंजता रहेगा।